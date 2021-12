Vídeo: Fiuk é criticado após entrevista polêmica com Tatá Werneck ir ao ar

"Não, tanto que depois a gente se deu super bem. No começo é que eu tava com uma mania de perseguição bizarra. Não foi só com ela. Acho que foi com praticamente todo mundo. Eu tinha muita dificuldade de acreditar nas pessoas, enfim. Tinha uma mania de perseguição", respondeu Fiuk visivelmente incomodado.

Em agosto, o desentendimento já havia sido entregue por um convidado que estava na plateia e relatou no Twitter sobre o comportamento do filho de Fábio Jr.

O climão entre Fiuk e Tatá Werneck durante o Lady Night foi ao ar na noite desta quinta-feira (2). O cantor não gostou quando foi questionado sobre seu "envolvimento" com Juliette no BBB. O comportamento dele foi duramente criticado pelos internautas.

