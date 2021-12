Vídeo: Britney solta o vozeirão e anuncia música: ‘lembrar ao mundo quem eu sou'

Britney Spears arrepiou os fãs nesta quarta-feira, 22, ao anunciar que vai voltar a cantar, após o fim da sua tutela que a privava de decidir o que fazer da própria vida. a britney cantando ao vivo no Instagram pra mostrar que tá de volta. Vc tem gogó querida?????? pic.twitter.com/1JByo0TS2C — pdr (@pdrbnt) December 22, 2021 A artista publicou um vídeo cantando muito e afirmou que está trabalhando em novas canções, para lembrar ao mundo e a si mesma quem ela é - um ícone do pop e uma das artistas mais bem sucedidas da indústria. “Acabei de perceber isso hoje, pessoal... depois do que minha família tentou fazer comigo três anos atrás... eu precisava ser minha própria líder de torcida! Deus sabe que eles não eram (...) Estou lembrando a mim e ao mundo quem eu sou! Sim… eu serei minha própria líder de torcida. Por quê? Estou aqui para lembrar à minha família branca ‘elegante’ que não esqueci o que eles fizeram comigo e nunca esquecerei!”, escreveu Britney. “Pssss! Nova música em andamento...Vocês vão ficar sabendo do que eu tô falando!”, completou ela, que compartilhou um trecho de sua biografia, falando sobre seus números de sucesso e prêmios vencidos.

