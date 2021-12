Letícia Sabatella vai sair da Globo após 30 anos; atriz está no ar em novela das 6

Letícia Sabatella em breve fará parte dos ex-contratados fixos da Globo. A atriz de 50 anos informou nesta quinta-feira (22) que assim que acabar a novela "Nos Tempos do Imperador", ela pretende seguir um rumo diferente após passar 30 anos na emissora. Ela compartilhou algumas cenas de personagens suas ao longo dos anos na casa, e relembrou que passou muitos natais e comemorações longe da família por estar gravando. "Eu tive um previlégio enorme de pertencer a esta História-Escola, sou profundamente grata à TV Globo e todos os ARTISTAS incríveis com quem aprendi tanto! Um ciclo lindamente forte e formador, que está por se encerrar. Meu momento é de nova sede, de dirigir, de criar mais e mais, de atuar, cantar, estudar novas linguagens sempre!", afirmou. "pós esta pausa de final de ano (coisa rara coincidir com as férias da família. Quantos Natais e comemorações passei distante por estar muito envolvida com as gravações e personagens intensas). Quantas Histórias de Vida conheci nesta Fábrica de Aventuras! Desejo a todos os colegas, amigos, cúmplices de sonhos, muito Amor, Saúde, Paz, Luz e Alegria!", completou.

