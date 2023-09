Veja a lista dos participantes confirmados no reality 'A Fazenda 15'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record divulga nesta quinta-feira (14) os participantes da 15ª edição de A Fazenda. Neste ano, a emissora optou por revelar os nomes dos novos peões aos poucos, ao longo da programação.

O primeiro, por volta de 9h da manhã, foi o do empresário e modelo carioca Yuri Meirelles, 22, que ficou famoso por aparecer no clipe da música "Funk Rave", da cantora Anitta. No vídeo, a estrela do funk aparecia simulando sexo oral nele.

Mais de duas horas depois e com várias pessoas já cobrando novidades nas redes sociais, os próximos três nomes foram divulgados: a cantora Lily Nobre, 21, a jornalista Rachel Sheherazade, 49, e o cantor Sander Mecca, 40. A primeira é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, a segunda foi apresentadora do SBT e o terceiro fez parte da boyband Twister, que foi sucesso no começo dos anos 2000.

Na sequência, por volta das 13h, outros três peões foram divulgados. Desta vez, chamou a atenção o ator André Gonçalves, 47, cujo relacionamento com Danielle Winits, 49, terminou recentemente. Também foram anunciadas a influenciadora digital Nathalia Valente, 20, e a cantora Kally Fonseca, 30, vocalista da banda Cavaleiros do Forró.

Por volta de 14h30, foi a vez de mais dois anúncios. O primeiro foi o do jogador de futebol Radamés, que atua pelo Brasiliense e ficou conhecido pelo noivado com a atriz e rainha de bateria Viviane Araújo. Logo depois, foi revelada a rondoniense Jaqueline Grohalski, que participou do BBB 18 (Globo).

Novos nomes devem ser divulgados nas próximas horas. Quando isso ocorrer, este texto será atualizado.

O programa tem estreia marcada para a próxima terça-feira (19). Porém, na segunda-feira (18) haverá uma pré-estreia, durante a qual serão revelados os 10 competidores que participarão do Paiol. Eles disputarão as 4 últimas vagas do programa em uma dinâmica que envolverá o voto do público.

CONHEÇA OS PARTICIPANTES DE A FAZENDA 15

André Gonçalves, ator

Jaqueline Grohalski, ex-BBB

Kally Fonseca, cantora

Lily Nobre, cantora

Nathalia Valente, influenciadora digital

Rachel Sheherazade, jornalista

Radamés, jogador de futebol

Sander Mecca, cantor

Yuri Meirelles, modelo