Vaza conversa íntima de Whindersson e affair: 'Nós 2 na cama é tipo sorvete de Oreo'

Nas redes sociais, Whindersson desabafou sobre o vazamento: “Nem no meu próprio celular eu tenho privacidade, 10 páginas de conversa sem nenhum contexto postadas em uma página com 1 milhão de seguidores, se alguém acha isso normal me perdoem, mas eu não acho. Ainda bem que hoje é crime e se resolve na justiça. Extrapolaram os limites da noção, todo dia um motivo pra eu parar [a carreira].

Sabrina diz que vai sair para jantar com umas amigas e algumas horas depois, Nunes pergunta: “E aí, gostoso o jantar?”. Ela confirma e provoca: “Sim, porém seria melhor ser a janta de alguém”. “Como que pode querer me dar a cada 15 minutos. Continua”, responde ele.

A conversa começa com Whindersson dizendo que vai estar trabalhando até tarde e diz: “Eu sou um objeto para você”. A jovem responde: “Não é bem assim. Nós dois sabemos o que queremos não é? Você me disse isso quando nem tínhamos ficado ainda”.

