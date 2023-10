Valentina Francavilla, ex-assistente de Ratinho, mostra mudança no corpo: ‘tô assim’

Valentina Francavilla, ex-assistente de palco de Ratinho, no SBT, compartilhou com os seguidores as mudanças em seu corpo. Nascida em Roma e naturalizada brasileira, a ex-A Fazenda postou um vídeo de maiô mostrando seu real corpo.

Com a repercussão, Valentina comentou sobre o assunto e refletiu sobre o preconceito das pessoas com quem está fora do peso.

"Nunca tive o peso que eu estou. Eu tô no peso de quando estava grávida, que é 94 kg. O máximo que pesei, de mais gordinha na minha vida foi 60 kg. Só pra vocês terem uma ideia, na 'Fazenda' eu estava com 54 kg. O que eu percebi: o preconceito com gordo é tão grande, tô vivendo essa realidade e tô vendo”, iniciou.

"Se você ficar gordo, alguma coisa ruim tem: ou é depressão, ou é desleixada. É sempre relacionado a algo ruim. As pessoas falam com você que você tá gorda, parece que você não passa tanta credibilidade, como se você não fosse uma pessoa dedicada. Isso é o que eu sinto. Tô sentindo na pele coisas que eu nunca senti antes”, desabafou.