Twenty One Pilots lança nova música ‘Shy Away’; Assista o clipe

A banda Twenty One Pilots divulgou nesta quarta-feira (07), o novo single ‘Shay Away’, acompanhado de um videoclipe oficial. A banda que já vinha com mais um enigma para anunciar o próximo disco ’Scaled And Icy’, como havia feito em álbuns anteriores.

Assista:

‘Sky Away’ é o primeiro single do disco que será lançado no dia 21 de maio. No dia do lançamento de ‘Scaled And Icy’ será realizada a Livestream Experience, que já tem ingressos à venda por US $ 20 no site oficial.

Twenty One Pilots é um duo americano originário de Columbus, Ohio. Originalmente, era composta por Tyler Joseph, Nick Thomas e Chris Salih em 2009. Lançaram seu primeiro álbum ainda em 2009, intitulado apenas de "Twenty One Pilots". e por volta de 2011 lançaram seu segundo álbum independente, "Regional at Best", agora com a nova formação, Tyler Joseph e Josh Dun, que segue até os dias atuais. Logo assinaram com a gravadora Fueled by Ramen, em 2012, a mesma gravadora de bandas como Panic! at the Disco e Paramore.