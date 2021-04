Filhos de Gugu Liberato falam pela primeira vez após morte do apresentador

João, que já está na faculdade, contou que pretende seguir os passos do pai. “Eu também tenho esse desejo de, no futuro, fazer o que ele fazia. Eu via meu pai entrando no palco e meu coração ia a mil. Adorava estar ali e ver ele apresentando”. Já Marina pretende fazer um filme para celebrar o legado de Gugu.

Os jovens falaram sobre a semelhança com o pai e a saudade. “Tem vez que acontece alguma coisa e eu quero muito contar para ele, mas não dá. Se ele estivesse vivo, estaria acompanhando toda essa minha jornada na faculdade, ele ia ver eu ter filhos no futuro. E eu não tenho mais isso. Então, isso doi”, disse João.

