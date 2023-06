Thiago Salvático posta foto inédita com Gugu e quebra o silêncio em meio a audiências sobre herança

Conversas divulgadas - Em um dos trechos vazados do processo, João e Marina conversam pelo WhatsApp, tentando convencer um ao outro sobre seu lado na disputa. Ela argumenta que o pai e a mãe tinham uma união estável e que não quer ser reconhecida como "filha de barriga de aluguel". Já João afirma que também não gostaria de ser conhecido assim, mas que essa foi "a vida que tivemos", além de dizer que o pai nunca quis ser casado com ninguém.

As filhas Sofia e Marina ficaram do lado da mãe na disputa judicial, enquanto o filho mais velho, João Augusto, é contra o reconhecimento da união estável.

Caso Rose seja reconhecida como companheira de Gugu, terá o direito a receber 50% do valor total da herança do apresentador.

As afirmações de Thiago vêm após vazar na internet um trecho da audiência no qual Marina se refere a ele como "aquele gay lá", ao argumentar pelo reconhecimento da união estável de sua mãe para que outras pessoas, como por exemplo Thiago Salvático, não venham a requerer também uma parte na herança.

Thiago Salvático postou uma foto inédita com Gugu Liberato nesta sexta-feira, 2, em meio às audiências de pedido de reconhecimento de união estável de Rose Miriam di Matteo, na qual já prestaram depoimento as filhas do apresentador, Marina e Sofia.

