Thiago Salvático diz que irmã de Gugu sabia de relação e relembra penúltimo dia de vida do apresentador

Salvático afirma que lembra de detalhes do penúltimo dia de vida de Gugu. "Nós jantamos na noite anterior à morte, na casa dele. No dia seguinte, ele viajou para Orlando, conversamos antes de o avião decolar... Penso nele todos os dias".

O chef afirma que nunca teve contato com a mãe de Gugu, Maria do Céu Moraes, mas que ele ajudava o apresentador nas compras de alguns presentes em viagens. "Nunca tive oportunidade de conversar com ela. Um pouco antes dele morrer, a gente chegou a conversar sobre isso, mas não deu tempo", disse.

Em meio à briga judicial de Rose Miriam Di Matteo para ter reconhecida união estável com Gugu Liberato, Thiago Salvático, que se diz o "verdadeiro companheiro" do apresentador, anda soltando novas informações sobre o relacionamento.

