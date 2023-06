Thiago Rodrigues sobre Cris Dias cobrar pensão do filho publicamente: ‘extrema impaciência’

"Ninguém gosta de ter a vida exposta com uma situação dessa. Você abre a internet está cheio de notícias, e a gente sabe que hoje as pessoas não estão interessadas em saber o que está acontecendo de verdade. Elas querem aproveitar aquilo ali e p*rrada. Quando é com você, você sente muito. Está todo mundo só pensando naquilo, te julgando, achando que você é um monstro, m*rda de um pai”, disse o ator em entrevista ao Barbacast.

Thiago Rodrigues abriu o jogo sobre a briga com a ex-mulher Cris Dias sobre os atrasos no pagamento de pensão para o filho. O ator admitiu os atrasos e criticou a exposição por parte da jornalista.

