Thiago Gagliasso detona Bruno Gagliasso após irmão postar foto beijando Lula

Na última semana, Bruno postou uma série de fotos do encontro com Lula. “Hoje conversei com nosso próximo presidente sobre a importância do combate ao racismo na infância. Sobre como é fundamental oferecer letramento racial nas escolas públicas e privadas. Como é vital restaurar políticas públicas e trabalhar pelas populações mais vulneráveis, em especial negros, indígenas e quilombolas”, disse.

E não parou por aí. Ontem, Thiago mandou mais uma indireta ao ator. “Bruno anda dizendo que não deveria usar o nome Gagliasso na minha campanha. Oi? Foi só andar com o Lula que já está roubando até o sobrenome do Vozão, Deus amado, credo! Já que é adepto ao pronome neutro, sugiro usar o Gagliasse, justo! #paz”, escreveu.

“Que meu irmão não suporta o Bolsonaro, me chamou de sem escrúpulos por apoia-lo ok, mas daí tirar uma foto beijando esse bandido, realmente. Somos completamente diferentes. Graças a Deus! Realmente, eu que não devo ter escrúpulos”, escreveu o candidato a deputado estadual seguido de um emoji de vômito.

