Thalia revela porque abandonou carreira de atriz

A estrela mexicana Thalia deu uma entrevista para o ‘Mais Você’ desta quinta-feira (23) e revelou sobre o motivo de ter abandonado a carreira de atriz.

Sucesso com as novelas “Maria do Bairro” e “Marimar”, Thalia comentou sobre estar fora das telinhas há mais de 20 anos. “Eu não atuo há muito tempo, estou esperando uma personagem que me diga: ‘Uau, essa é a personagem que eu quero’. Ainda não aconteceu, quero ver se me convencem”, disse.

Thalia, que terá as duas novelas exibidas no Globoplay, revelou ainda qual trama foi sua favorita. “Ela me encanta porque é valente, atrevida, diz as coisas do jeito que são, do coração à boca”, disse.