Terry Crews revela como conseguiu tratar vício em pornografia

Terry Crews, conhecido pelo filme “As Branquelas” e as séries “Todo Mundo Odeia o Chris” e “Brooklyn 99”, contou como conseguiu tratar o vício em pornografia — problema que se tornou tão grave que afetou o seu casamento com Rebecca King-Crews.

"No começo não era fácil, por que eu ficava pensando: 'O que mais posso fazer?' Tive que, literalmente, escrever as coisas que eu poderia praticar ao invés de assistir pornografia", desabafou em conversa com o podcast Fight The New Drug.

"Pornografia é como enlouquecer dentro de uma farmácia. Você está como uma criança solta, pegando todo o tipo de coisa ali e pode ser seriamente danificado", descreveu Terry.

Segundo ele, o tratamento médico e as terapias para superar o vício tinham algumas tarefas que ele precisava cumprir no tempo livre. "Era nesse nível de simplicidade. Dizia: 'ok, o que vou fazer agora?'. E aí eu ia ler um livro. E eu ficava ali no primeiro parágrafo, sofrendo. Eu me lembro quando disse: 'Vou ler pelo menos o primeiro parágrafo de um livro'. E aí o segundo parágrafo era interessante. E eu fui para o terceiro parágrafo, e falei: 'Uau'. Na décima página, eu já tinha esquecido tudo aquilo que normalmente estaria fazendo", explicou.

O ator contou que quando criança nunca tinha visto esse tipo de conteúdo adulto e as coisas mudaram com as tecnologias cada vez mais acessíveis. "Você tem o computador aí, e as coisas que as pessoas têm acesso... Nossa, a gente passou a ter acesso ao que existe de mais violento, degradante hediondo e criminoso", disse.