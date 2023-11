Tati Zaqui abandona o funk e lança música gospel

Neste ano, Tati Zaqui e Thomaz Costa protagonizaram um barraco nas redes sociais com acusações de agressão. Recentemente o ator também se converteu a igreja e abandonou as plataformas de conteúdo adulto como o OlnyFans.

A música se chama 'Me Guia' e faz uma reflexão sobre ela mesma. "Imatura demais para compreender. Ansiosa demais e eu nem sei pra que. Aquieta e trás paz, Pai de todo meu ser [...] Jesus vem pra me salvar, me capacita pra me preparar", diz um trecho da canção.

