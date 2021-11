Taís Araújo diz que foi criticada por Walcyr Carrasco ao negar cena de sexo anal aos 17

Supresa com o comentário, Zezé disse que nunca ficou sabendo da história. "Sabe que essa história que você contou eu nunca soube? Xica da Silva foi uma mulher fantástica, empoderada, corajosa, a frente do seu tempo, mas as pessoas sempre encontrar uma coisinha para criticar, mas a gente vai em frente. A Xica dá muita sorte para quem representa ela, eu nunca mais parei, você idem", finalizou.

