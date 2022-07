'Stranger Things 4' eleva procura por 'Master of Puppets' em 400%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o sucesso de "Running Up That Hill", de Kate Bush, presente na trilha sonora da quarta temporada de "Stranger Things", foi a vez de "Master of Puppets" da banda de heavy metal Metallica estourar nas paradas musicais.

De acordo com a Billboard, a música de 1986 teve um aumento de 400% nas buscas em serviços de streaming, entre as diversas plataformas. A música é tocada por Eddie Munson, o personagem de Joseph Quinn, em um momento crucial na luta da trupe contra Vecna, o vilão da temporada, no chamado mundo invertido.

Porém, além do interesse gerado pela cena que animou os espectadores, a Billboard sugere que o portal Yousician --que oferece instruções para iniciantes em música a aprenderem diversos instrumentos-- é um dos responsáveis por dobrar o interesse pela música surfando na onda da série.

Afinal, foi feita uma parceria com o próprio Metallica e prepararam uma "master class" virtual para seus assinantes, focado em "Master of Puppets" --além de outros sucessos do conjunto. Além disso, o próprio Metallica aproveitou o sucesso da série para postar um "dueto" com o próprio Eddie no TikTok. Em paralelo, o próprio filho do atual baixista, Robert Trujillo, ajudou "Stranger Things" com acordes próprios para a cena.