Lucas Lima descobre cisto na boca ao retirar dentes do siso: 'Corri que nem um maluco'

Lucas ficou assustado com a notícia: "E por mais que seja comum e na maioria das vezes benigno (mesmo eu tendo problema com o termo “cisto benigno”, porque benigno mesmo é não ter cisto, né?), tu ouve a palavra “biópsia”, tu te apavora".

O cantor, que é marido de Sandy, sentiu fortes dores na boca há pouco mais de um mês, chegando a travar o maxilar. Quando foi ao dentista, recebeu a notícia: "Estavam gigantes e, usando os termos do médico, abre aspas, “sisos monstruosos”, fecha aspas. Pelos sisos até dava pra esperar até o fim do ano, mas apareceu um cisto ali", afirmou.

