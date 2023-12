Som de app gay vaza durante entrevista de Nicolas Prattes no ‘Encontro’; ator explica

"Fica tranquilo, querido, não era o seu mesmo. Era alguém tentando entrar na nossa reunião do Whereby, na mesma reunião que você tava. O doido é que ninguém tem esse link, a gente só mandou pra você", explica a mulher.

No áudio, a mulher da produção afirma que alguém estava tentando entrar na entrevista por meio do link que o ator havia recebido para a videochamada.

Nicolas Prattes foi assunto na internet após a entrevista do ator no 'Encontro' desta terça-feira (26). Acontece que durante conversa em videochamada com Patrícia Poeta foi possível notar o som de notificação do Grindr, aplicativo gay.

