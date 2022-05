Solange Gomes revela assédio de Anderson do Molejo: ‘fez um exame ginecológico’

"Então, eu lembro, na banheira, que o Anderson do Molejo veio e colocou a mão dentro do meu biquíni. Ele fez um exame ginecológico.”, disse, chocando os apresentadores.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Solange Gomes afirmou que foi assediada pelo vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, que enfiou a mão em suas partes íntimas durante o quadro “Banheira do Gugu” nos anos 90,

