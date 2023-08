Simone Susinna teria ‘mirado’ em Bruna Marquezine antes de Anitta, diz colunista: 'nosso alvo'

Antes de passar uma temporada com Anitta com direito a muitas declarações públicas, Simone Sussina teria ‘mirado’ em outra brasileira famosa internacionalmente: Bruna Marquezine.

Segundo o colunista Pablo Oliveira, do iG, a equipe de marketing do ator italiano de ‘365 Dias’ (Netflix), estava recrutando pessoas influentes para promover o nome do ator no Brasil.

A equipe estaria empenhada em achar alguém que pudesse favorecer a imagem de Simone e vários foram cogitados. Ele teria escolhido sua preferida: Bruna Marquezine.

A coluna publicou o print de uma mensagem que seria do assessor do ator falando com um produtor brasileiro, na tentativa de ‘mirar’ em Bruna. "Ela é o nosso alvo", dizia o assessor.

"É impossível, Bruna está namorando um cantor e ela é muito fechada”, respondeu o produtor. Na época, rolaram boatos (negados por Bruna) de que ela estaria namorando o rapper L7nnon.

Namoro? Não - O fim da relação de Anitta e Simone começou a ser especulado após a cantora retornar ao Brasil depois de uma temporada na Europa. Ela confirmou e ainda deixou claro que não chegou a namorar o ator: "Estou solteira. Eu nunca disse que estava namorando".