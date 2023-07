Na Itália, Anitta arranca elogios em foto com ator italiano Simone Susinna: 'casalzão'

Anitta arrancou elogios em uma foto toda produzida ao lado do seu novo affair, o ator italiano de 365 Dias (Netflix), Simone Susinna, no terceiro dia do Alta Moda, da Dolce&Gabbana. A artista irá se apresentar no dia de encerramento do evento, na terça-feira (11).

Nos comentários, a cantora recebeu uma chuva de elogios empolgados: "Tu saiu de um filme, né?!", comentou Juliette. "Eles já estão me irritando com tanta beleza"; "Mulher hoje você se superou, que look, que beleza!"; "As definições de casalzão foram atualizadas", elogiaram fãs.

O novo casal tem comparecido junto a todos os dias do Alta Moda, da Dolce & Gabbana, e vem compartilhando fotos em clima de intimidade durante o restante da passagem da cantora pela Itália. Na manhã de hoje, Simone postou uma foto de Anitta malhando: "melhor manhã", escreveu.