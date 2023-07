Ex de Marina Ruy Barbosa, Guilherme Mussi é clicado aos beijos com ex-BBB Emilly Araújo

Guilherme Mussi, que namorou Marina Ruy Barbosa por pouco mais de um ano, aumentou a lista de famosas com quem se relacionou.

O ex-deputado foi clicado aos beijos com a ex-BBB Emilly Araújo no fim de semana, durante a festa do peão de Barretos, no interior de São Paulo.

Após o fim do namoro com Marina Ruy Barbosa em 2022, o político viveu um affair com a apresentadora Mariana Rios. Ele tem uma extensa lista de famosas entre seus affairs: além de Ruy Barbosa, Mariana Rios e Emilly, ele foi casado com Rebeca Abravanel, além da influenciadora Luciana Tranchesi, e a atriz Carolina Magalhães.