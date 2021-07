Sikêra Jr posta indireta em meio a polêmica ‘meu limite foi atingido’

O apresentador do Alerta Nacional, Sikêra Jr, postou em suas redes sociais uma suposta indireta para a turbulência que vem passando em meio a ataques e perdas de contratos.

"Meu silêncio diz muita coisa, porque normalmente eu sou do tipo de pessoa comunicativa, que briga, que chora, que brinca, faz palhaçada, pede desculpas e faz de tudo para as coisas se resolverem. Mas se eu chegar no ponto de me calar e ficar distante, meu limite foi atingido", diz o texto que foi postado em formato de imagem no feed do apresentador.

Sikêra chegou a perder contratos grandes e a conta no instagram após fala homofóbica durante seu programa, na ocasião, chamou as pessoas LGBTs de "raça desgraçada". Além disso, o apresentador foi duramente criticado nas redes.