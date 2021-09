'Show dos Famosos': Conheça os artistas participantes da temporada 2021

A quarta temporada do Show dos Famosos estreia neste domingo, 5, junto com o novo Domingão com Huck. O apresentador Luciano Huck assume o programa ao vivo na Rede Globo e recebe no palco nove artistas para homenagear os grandes nomes da música nacional e internacional.

Os participantes estão divididos em três grupos na competição deste ano. No primeiro domingo, o Show dos Famosos terá a apresentação de Fiuk, Glória Groove e Margareth Menezes.

No Grupo B, ficaram Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo, e no Grupo C, Diego Hypólito, Mariana Rios e Robson Nunes.

A tarefa dos competidores é fazer o melhor sósia dos cantores escolhidos, imitando voz, imagem, vestuário e gestos. O cover mais bem executado, que conseguir impressionar os jurados e o público, vence.

Ludmilla e Di Ferrero venceram a edição de 2019. Em 2020, os oito participantes chegaram a aser anunciados por Fausto Silva, mas o quadro foi cancelado por causa da pandemia do novo coronavírus.

O diretor Boninho e a cantora Preta Gil compõem o júri fixo, e Xuxa Meneguel é a jurada convidada desta semana.