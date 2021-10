Show de Zé Vaqueiro termina em confusão e pancadaria no Pará; Vídeo

O festival musical “Viiixe Forró e Piseiro” acontece dia 20 de abril em Manaus e contará com a presença de João Gomes, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeom, Nattan, Vitor Fernandes, Felipe Amorim, entre outros artistas.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do O Dia, a briga começou com dois rapazes. Nas imagens é possível ver bebidas sendo lançadas contra o público e até um balde e uma mesa durante a briga generalizada.

Um show do cantor Zé Vaqueiro terminou em uma grande confusão e pancadaria, na última segunda-feira (11), em Santarém, no Pará.

