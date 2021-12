Show de Anitta é cancelado na véspera do ‘Prêmio Multishow’

Vale lembrar que, essa é a segunda baixa na apresentação da premiação, já que em outubro Ludmilla cancelou o show de faria na noite para boicotar a edição após não ser indicada na categoria ‘Cantora do Ano’, mesmo após ter emplacado diversos hits. Mesmo após a conversa entre a produção e Lud, a cantora não voltou atrás na sua decisão e continua com o show cancelado.

As apresentações acontecerão ao vivo, a partir das 22 horas (pelo horário de Brasília), diretamente do Rio de Janeiro. Neste ano, o comando do programa ficou para Tatá Werneck que é veterana e Iza.

“Infelizmente, Anitta não poderá mais se apresentar no Prêmio Multishow por incompatibilidade de agenda. É uma pena não termos sua energia este ano, mas não faltarão edições para nos divertirmos juntos com a poderosa!”, comunicou a empresa, na noite desta terça-feira (07).

Faltando apenas um dia para o ‘Prêmio Multishow‘, que será na noite desta quarta-feira (08), Anitta precisou cancelar sua apresentação. A informação foi confirmada pela organização do evento através das redes sociais e explicou o motivo do cancelamento.

