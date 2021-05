Sertanejo Jorge é vacinado aos 38 anos em Goiás e causa polêmica

Jorge, da dupla com Mateus, chamou atenção ao ser vacinado contra a Covid-19 aos 38 anos na cidade de Itumbiara, no sul de Goiás. O sertanejo apareceu com os olhos brilhando de alegria ao receber a primeira dose da vacina, em um post feito pela prefeitura do município.

De acordo com a prefeitura, Jorge se enquadrou como prioridade por ser portador de comorbidade. “Feliz de estar aqui, hoje, me imunizando contra essa doença terrível”, disse Jorge em um vídeo publicado na internet.

A vacinação do sertanejo de 38 anos causou polêmica com internautas levantando a hipótese dele ter furado a fila da vacinação por ser famoso, mas segundo a assessoria do cantor, Jorge seria portador de asma grave e que entrou na vacinação pelo grupo de comorbidades entre 18 e 30 anos.

“Jorge tem 38 anos e é portador de asma grave. Ele foi orientado pela médica pneumologista que o acompanha a vacinar-se contra Covid-19. Vale lembrar que a mãe dele reside no município, onde ele também tem imóveis”. disse a assessoria.