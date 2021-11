Sensitiva postou previsão sobre Marília Mendonça dias antes da morte da cantora

A sensitiva Bianca Godói causou arrepios ao publicar uma previsão sobre Marília Mendonça no dia 24 de outubro, dias antes da morte da cantora em um acidente de avião.

Embora não tenha mencionado morte ou qualquer coisa relacionada a aeronaves, a Bianca alertou que algo de ruim aconteceria com a cantora.

Veja o que ela escreveu: "Marília Mendonça!!!! Cuidado com um grave problema de saúde. Uma mulher prometeu com muita raiva destruir você. Cuidado com magias e feitiços. Cuidado com o que você come vindo das mãos dos outros.

Nos próximos meses, você vai ter muitas decisões a tomar e passará por uma fases de lutas com alguém do seu sangue (família). Vejo você chorando muito, pois sera muita dor! Profissional vai crescer, porém, com muita energia negativa e muitas pragas ao seu redor. Cuide-se espiritualmente para não CAIR”.

Após a morte da cantora no dia 5 de novembro, muitos seguidores voltaram à publicação da sensitiva, feita no dia 24 de outubro, e comentaram.

"Agora faz todo sentido o “CAIR” em maiúsculo. Descanse em paz!", escreveu uma. "na foto dela dentro do avião comendo! Eu vi ela triste abatida, tipo como ela tava sentindo algo.", apontou outra. "Bianca você previu lutas com alguém do sangue dela ela morreu com o tio dela", comentou uma terceira.

Alguns internautas também comentaram afirmando que não acreditam em previsões. "Acreditem apenas em Jesus", comentou um. "Na verdade você se referia a saúde, que a Marília iria chorar muito. Ela morreu de acidente, acredito que nem teve tempo de chorar. Acredito que o ciclo dela nesse plano encerrou".