Andressa Urach posta foto rara da barriga de gravidez: 'não tenho vontade de fazer foto'

E a parte de não se sentir bonita? Corpo parece que fica estranho, tudo mudando… Não tenho nem vontades fazer foto. Fiz essa porque vcs estão sempre mandando mensagem perguntando pq quase não posto foto da barriga. Agora tá explicado, qual a mamãe está passando por isso na gravidez ou já passou? A esqueci a parte de chorar por tudo também. Ainda bem que falta só mais quatro meses para meu filho muito amado @leonurachoficial nascer! Ser mãe é maravilhoso, mas confesso que é um período bastante frágil pra gente. Acho que fecho a fábrica depois do @leonurachoficial , até porque se tentasse a menina, acredito que seria mãe de mais um menino. Não sei porque, mas meu sexto sentido sempre me disse que eu seria mãe só de meninos!".

"Como a gravidez mexe com a gente né? São sentimentos muito intensos, agora graças a Deus passou os enjoos. Mas agora estou sentindo fraqueza, não consigo ficar muito tempo de pé que parece que vou desmaiar! Acho que o Leon (nome escolhido para o bebê) está comendo toda a minha comida e não está deixando nada para a mamãe kkkk e as dores? Doí as pernas, o pé a coluna que isso? Me sinto uma senhora, cheia de dores.

Andressa Urach surgiu com a barriguinha de gravidez em evidência nesta quarta-feira (10), em uma foto ao lado do marido, Thiago Lopes.

