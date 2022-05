Semelhança e tamanho de filho de Ivete Sangalo impressionam internautas

Além de Marcelo, Ivete também é mãe das gêmeas Marina e Helena, de 4 aninhos, todos frutos do casamento com Daniel Cady, de 36 anos.

Além disso, a altura do adolescente também foi motivo de admiração para os fãs e amigos da cantora. "Uma festa surpresa! Quando vi aquilo tudo pra mim pensei: meu Deus, eu mereço! Obrigada a minha família e meus amigos por essa noite inesquecível! Foi bom demais. Só tá começando #Ivete50", escreveu a cantora ao postar as imagens do festejo nas redes sociais.

O Marcelo cada dia mais parecido com a mãe. Eita que tá virando um homão! Ivete Sangalo nos presenteando com esse reels maravilhoso pic.twitter.com/4VV8biwJ8J

Ivete Sangalo apareceu em um vídeo ao lado do filho, Marcelo, de 13 anos, durante uma festa surpresa que a cantora recebeu pelo aniversário de 50 anos, e a semelhança do garoto voltou a deixar os internautas impressionados.

