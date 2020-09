Saulo Poncio passa por cirurgia após fortes dores abdominais

Saulo Poncio, 24, foi internado e teve que passar por uma cirurgia nesta segunda-feira (14) após uma crise de apendicite. Em comunicado, a assessoria do cantor informou que ele passa bem.

"A assessoria de imprensa de Saulo Poncio esclarece através desta, que o músico passou por uma cirurgia de apendicite na noite dessa segunda-feira (14/09). Saulo sentiu fortes dores na região da apêndice durante a tarde quando foi levado para o Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde precisou passar por uma cirurgia para melhora do quadro. O cantor passa bem e já está no quarto se recuperando, acompanhado por uma excelente equipe que está em constante controle do seu quadro pós-cirúrgico", dizia o comunicado.