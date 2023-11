Sandy e Lucas Lima desistem de separação e reatam casamento

Sandy e Lucas Lima resolveram se reconciliar e desistiram do divórcio. A notícia veio nesta segunda-feira, 20, dois meses após o anúncio da separação do casal que estava junto há 24 anos e tem o filho Théo, de 9.

Segundo a Coluna do Sodré, do Correio Braziliense, Sandy e Lucas já vinham sendo vistos juntos frequentemente desde o fim da relação. Pouco depois de ir ao ar a entrevista no Altas Horas, eles seguiram para a turnê na Europa e dormiram no mesmo quarto de hotel, mesmo tendo reservado quartos separados. E além disso ao chegar em São Paulo, Lucas seguiu para a casa da cantora em Campinas. O casal também foi visto junto no cinema com presença da família de Sandy.

No meio de todo esse processo, segundo Sodré, os dois contrataram uma coach de relacionamentos ligada à religião deles, teria viajado junto do casal para ajudar na situação que parecia irreversível.

Desde o anúncio da separação, os dois não deram entrada no pedido de divórcio e segundo fontes, eles teriam desistido de acabar com o casamento. O anúncio ainda não vai ser feito agora devido a um compromisso profissional do músico.