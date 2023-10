Sandy e Lucas Lima usam mesmo quarto em viagem a Dublin, relatam funcionários

"As arrumadeiras dos quartos disseram que o filho [Theo] dormiu no mesmo quarto dos avós, e a Sandy e o Lucas foram vistos saindo do mesmo quarto juntos, só que a Sandy tentando ficar um pouco mais afastada e o Lucas com a mãozinha no ombro de Sandy", completou Perline.

Mas Sandy e Lucas acabaram sendo vistos saindo do mesmo quarto. "Uma coisa super curiosa aconteceu nessa noite, porque o som de música estava alto no quarto, e aí o papo entre os funcionários que estavam ali falaram: 'Nossa, será que eles estão ensaiando? O que eles estão fazendo?'", disse Perline.

