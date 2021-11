Saiba tudo sobre a nova namorada de Luan Santana, Izabela Cunha

O casal já havia sido fotografado juntos em agosto em um restaurante em São Paulo. Este é o primeiro relacionamento que o cantor assumiu depois do término do noivado com Jade Magalhães, em 2020.

De acordo com o jornal Extra, a jovem de 25 anos é de Poços de Caldas, Minas Gerais e é estudante de moda. O perfil de Izabela no Instagram segue fechado e sem publicações.

