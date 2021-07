Saiba quem é o namorado do governador Eduardo Leite

Capixaba, Thalis é especializado em endocrinologia pediátrica na USP, e atualmente mora em São Paulo. O namoro está prestes a completar um ano. "Estou namorando há 11 meses com um médico do Espírito Santo. Tenho uma enorme admiração e amor por ele. É pediatra, trabalhou em hospital de campanha...", contou Leite.

Eduardo Leite (PSDB-RS) está namorando um médico. Ao “sair do armário” em entrevista ao programa de Pedro Bial nesta semana, o governador do Rio Grande do Sul assumiu o namoro com o médico capixaba Thalis Bolzan, de 29 anos.

