Sabrina Sato brinca com seu ex, João Vicente: 'deve ser melhor que antes'

Além disso, ao ser questionada sobre quando o “namoro vira amizade quando…”, ela brincou: "Eu nem me meto na vida do João, deixo ele namorar e tudo”.

A apresentadora e o ator, comediante e apresentador, namoraram entre 2013 e 2015, e atualmente estão solteiros. Sabrina se separou em março de Duda Nagle, pai da sua filha Zoe. No vídeo, os famosos respondem perguntas sobre relacionamento e Sabrina, como sempre, dá show de espontaneidade e surpreende o ex, ao dizer que hoje em dia ele deve ser um namorado melhor do que era antes.

