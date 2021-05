Rumo ao bilhão? Fortuna escandalosa de Anitta é revelada pela Forbes

Por falar na casa do "bilhão", a cantora assumiu recentemente namoro com um bilionário americano. Ela contou, no entanto, que não checa a conta bancária de quem está namorando e que o que importa é que tudo esteja certo com a sua conta.

“Eu fui minha própria empresária por dez anos e há uma razão para isso: como as pessoas, normalmente, ao olhar uma garota jovem, que canta, dança e é sensual, sempre subestimam seu talento ou o que pode fazer ou saber sobre negócios, durante 10 anos eu comandei minha carreira, tomei todas as decisões e estratégias”, disse Anitta à Forbes.

A artista brasileira de 28 anos foi o grande destaque da Forbes México, que afirmou que seu patrimônio líquido é de nada menos que US$ 100 milhões. O que no câmbio atual, equivale a mais de meio bilhão de reais. (533,20 milhões).

