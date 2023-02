Romântico, Chris Evans abre álbum de fotos com namorada luso-brasileira no Valentine's Day

O astro postou uma sequência de fotos ao lado da namorada, a atriz luso-brasileira Alba Baptista, de 25 anos. Nas imagens, há fotos do casal se beijando, colhendo frutas, ao lado do cachorro, e também em viagens a Veneza, na Itáia, admirando o fenômeno da aurora boreal.

Chris Evans, 41, está apaixonado e os fãs puderam perceber com a postagem que o 'Capitão América' fez no Instagram neste 14 de fevereiro, em que é comemorado o Valentine's Day — equivalente ao Dia dos Namorados em alguns países.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.