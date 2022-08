Rodrigo Mussi revela que mãe tirou foto sua em coma, foi expulsa do hospital e tentou extorqui-lo

Quatro meses após milagrosamente sobreviver a um acidente de carro, Rodrigo Mussi revelou que a própria mãe o fotografou em coma e foi expulsa do hospital, além de ter tentado extorqui-lo um meses antes do acidente, após a sua saída do BBB22.

Em conversa com Leo Dias, Mussi contou: “Minha mãe tirou uma foto. Eu estava em coma e as câmeras pegaram e o segurança mandou ela deletar a foto”.

Isso aconteceu um mês após ele ter avisado para ela não falar mais com ele, quando a mãe pediu uma alta quantia de dinheiro assim que ele saiu do BBB22, em fevereiro. “Tinha uma mensagem da minha mãe. Ela me pediu 50 mil reais e eu disse nunca mais fala comigo”, relembrou.

Ambos já não se falavam há anos quando tudo isso ocorreu. Ao ser anunciado no BBB em janeiro, Rodrigo contou sua história difícil de vida — expulso de casa na adolescência pela mãe e pelo pai, que depois acabou morrendo em seus braços em um acidente logo após os dois se reconciliarem.

Assista a entrevista completa: