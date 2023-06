Rodrigo Godoy se recusou a ajudar Preta Gil durante viagem com amante

Atualmente, Preta Gil lida com o divórcio em meio ao tratamento contra o câncer no intestino. A cantora já falou sobre esse processo difícil em entrevista recente. confira aqui .

No entanto, Rodrigo não cedeu e voltou ao Brasil somente três dias depois, quando foi flagrado no aeroporto acompanhado da amante, Ingrid Lima, estilista de Preta Gil. Foi nesse momento que a situação veio à tona e a filha de Gilberto Gil soube da traição.

Novos detalhes da traição de Rodrigo Godoy, que resultou no fim do casamento com Preta Gil, foram revelados hoje (9) por Leo Dias.

