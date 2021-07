Rodrigo Faro se revolta e questiona SBT após polêmica sobre teste de covid

Rodrigo Faro se irritou com as notícias de que teria recusado fazer o teste de covid obrigatório para entrar nos estúdios do SBT nesta semana, e foi às redes sociais questionar a emissora para que se pronuncie sobre o caso.

“Ainda que esteja enfrentando um desafio que outros milhões de brasileiros estão vivendo, venho a público para dizer que nesta semana fiz testes diários para covid porque trabalhei todos os dias. Apenas o teste de hoje trouxe a terrível notícia de que estou com o coronavírus.

Mesmo diante da necessidade de repousar e cuidar de minha família tenho que vir a público para dizer que no último dia 30 fui ao SBT cumprir um compromisso de trabalho. Antes estive em outra gravação. Fiz um teste que deu negativo. Ao chegar ao SBT me dispus a realizar outro exame. Dois funcionários da emissora que me receberam, Flávia e Davi, do departamento comercial, disseram que não seria necessário. Insisti junto com a minha equipe que queria fazer. Mas os funcionários me comunicaram que não era necessário fazer. Jamais me negaria a fazer qualquer exame nos tempos em que estamos vivendo. Respeito e prezo protocolos sanitários do momento. Ontem fiz outro exame que também deu negativo”.

"Hoje antes de iniciar a gravação fiz novo exame, este sim deu positivo. Como medida de saúde seguindo o protocolo da Record TV a gravação foi cancelada e passei a seguir as orientações médicas. Jamais colocaria em risco o time de pessoas que me cerca, minha família e meus amigos e todos que carinhosamente se aproximam de mim"

"Vou enfrentar mais esta batalha com a consciência tranquila e pedindo orações por todos que estiveram comigo nos últimos dias: família, amigos e todos que mantive contato. Não aceitem as acusações contra um profissional como eu que respeita este momento tão grave que a pandemia impõe ao Brasil e ao mundo".

Entenda - Para quem está por fora, o apresentador da Record foi diagnosticado com o vírus na sexta-feira, um dia após passar horas gravando uma peça publicitária com Eliana no SBT, sem máscara. O SBT teria ficado “em pânico” com o diagnóstico e precisado afastar dezenas de funcionários.

Segundo o Notícias da TV, Faro teria se recusado a fazer o teste obrigatório para entrar na emissora de Silvio Santos, apresentando um outro teste negativo que havia feito recentemente. No dia seguinte, gravando na Record, ele se sentiu mal e foi diagnosticado com o coronavírus.

Depois da manifestação de Faro, o SBT se pronunciou sobre a situação, confirmando a versão do apresentador:

"O apresentador Rodrigo Faro não se negou a fazer o teste para coronavírus ao ir gravar ação comercial no SBT no último dia 30 de junho. O apresentador chegou ao SBT com seu motorista, tendo o veículo sido direcionado à vaga próxima à entrada ao camarim. Ele foi recepcionado por dois funcionários do SBT que o conduziram ao camarim onde se encontrava sua equipe. Lá foi informado sobre a realização do teste quando afirmou já tê-lo realizado na manhã do mesmo dia, por ter gravado uma ação comercial para outro cliente (apresentou em seguida o teste com resultado negativo para covid). Diante disto, foi liberado da realização de um novo teste e se colocou à disposição para realizá-lo novamente se necessário fosse. Não circulou pelas dependências da emissora, ficando restrito nas áreas de estúdio e camarim", finalizou.

Faro tomou a 1ª dose da vacina contra o coronavírus no dia 25 de junho, ou seja, sua imunização ainda não estava completa quando contraiu o vírus, já que ainda faltava a segunda dose e os dias necessários para o corpo adquirir os anticorpos após as vacinas.