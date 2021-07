Juliette deixa de seguir Alê Oliveira após exposição sobre sexo

Juliette deu unfollow no influencer paraibano Alê Oliveira após ele ter permitido um amigo expor em um podcast detalhes da suposta intimidade vivida com a advogada durante uma ficada dos dois.

A campeã do BBB21 não segue mais o rapaz no Instagram. A exposição aconteceu após Alê reencontrar Juliette nos bastidores da live de Safadão no dia 19 de junho, na Paraíba, e posar ao seu lado para uma foto.

Alê expôs a nova queridinha do Brasil, contando detalhes do dia em que eles ficaram e a situação piorou quando ele deixou um produtor afirmar algo sobre “beijo grego” - o que depois foi negado com ele, que afirmou que seria uma piada e não a verdade.

A situação foi detonada por fãs de Juliette e internautas que afirmaram que além de machista, Alê estava "pedindo biscoito" às custas da fama da ex-bbb.