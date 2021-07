Patrícia Abravanel toma vacina contra Covid-19: 'obrigada Deus'

Patrícia limitou os comentários da sua conta no Instagram, evitando receber críticas. Recentemente, ela foi detonada por internautas ao fazer um discurso homofóbico no programa “Vem Pra Cá”, do SBT.

Depois de Silvia Abravanel, foi a vez da irmã, Patrícia, tomar a vacina contra a covid-19. A filha de Silvio Santos foi acompanhada do marido,Fábio Faria, Ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro, e dos filhos, Pedro e Jane.

