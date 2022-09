Robert Cormier, ator da série 'Heartland', morre aos 33 anos

Robert Cormier surgiu no final da 15ª temporada de "Heartland", na pele de Finn Cotter, um novo interesse amoroso da protagonista Amy Fleming (Amber Marshall). Ele voltou a interpretar o personagem no 16º ano do programa, que estreia em outubro na TV canadense.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Robert Cormier, de 33 anos, faleceu na última sexta-feira (23), de causas não divulgadas, de acordo com informações da revista People. Ele integrava o elenco da série "Heartland", oferecida no Brasil pela Netflix.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.