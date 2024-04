Rivais de Davi no BBB24 mandam mensagem de apoio a Mani após separação

O que ela disse? " O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", escreveu Mani em um dos trechos da postagem.

Leidy, que chegou a jogar as roupas do motorista de app na piscina, comentou dois emojis de coração. Já Nizam postou dois emojis de palmas.

Yasmin Brunet, Leidy Elin, Nizam e MC Binn, rivais de Davi no BBB24, mandaram mensagens de apoio a Mani após ela comunicar sobre a crise em sua relação com o baiano pós reality.

