Richarlison posa de cueca e volume chama atenção: 'Porte de arma liberado?'

Seguidores reagiram ao volume saliente na peça íntima. “Que pacote hein irmão!”, brincou um seguidor. “Vc roubou a taça da copa do mundo pq?”, zoou outro. “Pode ir pra copa armado?”, 'Porte de arma tá liberado?', foram alguns dos comentários na publicação do brasileiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.