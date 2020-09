Repórter é xingada de “macaca” por funcionário público

A repórter Julie Alves e o cinegrafista Vangelis Floyd sofreram agressões físicas e verbais de um funcionário público de um hospital durante as gravações para o programa Fala Baixada, nesta sexta-feira (25). O caso aconteceu na cidade de Japeri, no Rio de Janeiro.

Segundo o UOL, a repórter e o cinegrafista estavam gravando uma matéria sobre um lixão, quando o homem se aproximou e começou a gritar diversos palavrões. Julie relata que chegou a falar que não precisava de autorização e conhecia seus direitos. “Foi aí que ele falou ‘sabe do seu direito o que, macaca?’. Logo em seguida, o cinegrafista questionou o modo como ele me tratou e o homem o mandou calar a boca e o chamou de gordo.”

Bastante agressivo, o homem ainda tentou agredi-la no rosto, no entanto acertou apenas sua mão. “O homem acabou batendo na minha mão e meu microfone caiu. Ele foi então em direção ao cinegrafista e deu um chute nele. Algumas pessoas que estavam no local foram segurá-lo”.

Ainda de acordo com a publicação, o funcionário público foi exonerado no mesmo dia do ocorrido. A Polícia Civil do Estado deve investigar o caso.