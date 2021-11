Repórter da TV Globo Tiago Eltz é hostilizado em Nova York; veja vídeo

"To postando porque ele fala o nome dele - Carlos Curi (Cury?) - e talvez alguém que saiba onde ele trabalha, ou conheça a família, pode encaminhar o vídeo e talvez ele possa receber ajuda. Ajuda, porque é isso que acho que precisa alguém que anda na rua ameaçando arrancar o braço de alguém que ele não conhece", escreveu Tiago ao compartilhar o vídeo no instagram.

"Domingo, 2 da tarde, na maratona de NY. Estava segurando o microfone da Globo quando esse casal começou a me xingar e a gravar, aparentemente se divertindo. Eles passaram e quando o homem começou a voltar eu comecei também a gravar. O resto tá no vídeo", disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.