Repórter da Globo chora ao vivo junto com Ítalo Ferreira, ouro no surfe

Mais tarde, em conversa com Patrícia Poeta, no programa “Encontro”, o repórter explicou que também surfa e se emocionou porque lembra do pai que era apaixonado pelo mar e o que levava à praia quando era vivo.

Ítalo cai em lágrimas ao dizer que gostaria de que a avó estivesse viva para ver a sua conquista. Mesmo não estando em frente as câmeras foi possível ouvir a voz embargada do repórter, que se desculpou ao fim da entrevista: “É difícil não chorar, gente. Desculpa”.

O repórter da Globo Guilherme Pereira chorou junto com o campeão olímpico, Ítalo Ferreira, ouro no surfe, durante entrevista na manhã desta terça-feira (27).

